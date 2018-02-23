Президент России Владимир Путин на торжественном вечере, посвященном Дню защитника Отечества, назвал патриотизм одной из главных черт характера российского народа, сообщает пресс-служба Кремля.
"Патриотизм — в характере нашего народа, и мы знаем, на какую героическую высоту он поднимает людей, когда Родина в опасности. Спасение Отчизны, готовность закрыть собой боевого товарища, защитить тех, кто тебе дорог, — всегда сильнее любых самых тяжелых испытаний", — заявил президент.
Глава государства привел в пример Сталинградскую битву, в которой, по его мнению, "во всей полноте проявилось побеждающее единство армии и народа, а подвиг воинов, само сражение, определившее ход войны, навеки остались в мировой истории".
Путин поздравил с Днем защитника Отечества весь личный состав и гражданский персонал Вооруженных сил РФ, а также всех, кто служил в армии и на флоте. Президент также выразил самые теплые слова благодарности ветеранам.
Комментарии
А где он сам? что-то уж дней 10 не показывает своё лицо широкой публике. Рукопожатие то крепкое ещё?
По видимому двойника похожего не могут найти.
Да помним мы помним высказывание Салтыкова-Щедрина...
Были бы патриотами очистили бы Родину от всякой шелупони ее раворовывающей
все еще с документом работаем, с кремлевким списком