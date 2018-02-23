Центральная избирательная комиссия посчитала, что все восемь кандидатов в президенты в общей сложности потратили на предвыборную кампанию более 781 миллиона рублей, всего же в избирательные фонды поступило около 1,3 миллиарда рублей, сообщает РИА Новости.
Больше всего на предвыборную кампанию потратил Владимир Жириновский, его расходы составили порядка 210 из 393,9 миллиона рублей.
Траты Владимира Путина ЦИК оценил в чуть более 196 миллионов рублей. Изначально в избирательный фонд действующего главы государства поступило 407 миллионов, однако по закону размер фонда не может превышать 400 миллионов рублей, поэтому остальные средства были возвращены отправителям.
Павел Грудинин потратил на предвыборную кампанию около 150 из 170 миллионов рублей избирательного фонда, Ксения Собчак — почти 93 из 139, Борис Титов — 80 из 121, Григорий Явлинский - чуть более 45 из 55, Сергей Бабурин - 6,6 из 7,6 миллиона, Максим Сурайкин - около 1,1 из 1,2 миллиона рублей.
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