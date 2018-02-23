Дерипаска уходит с поста президента компании "Русал"

Президента российской компании по производству алюминия "Русал" Олега Дерипаску сменит ее генеральный директор Владислав Соловьев, говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.
"Владислав Соловьев, ранее занимавший эту должность, назначен генеральным директором En+. Также он станет президентом "Русала", — говорится в сообщении.
Отмечается, что на пост, который ранее занимал Соловьев, назначена экс-финансовый директор "Русала" Александра Бурико.
Ранее сообщалось, что Дерипаска подал иск в суд против Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка), а также Александра Кириллова (Алекс Лесли), которые опубликовали в социальных сетях его фотографии и записи разговоров.
Комментарии
Хорошо, что слухи о человеке из правительства, получается, оказались ложью и наговором на честное имя российского чиновника. Эти изменения в коммерческой структуре, косвенное, тому подтверждение.
Шерше ля фам!