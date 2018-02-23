На 77-м году жизни скончался президент Русского дворянского собрания в Америке — князь Владимир Голицын, передает ТАСС со ссылкой на приход Синодального собора Знамения Божией Матери в Нью-Йорке, старостой которого являлся Голицын.
Один из самых видных деятелей русской эмиграции умер в госпитале Пенсильвании в четверг, 22 февраля, отмечает агентство. В последние месяцы Голицын страдал от онкологического заболевания.
Прощание и отпевание князя пройдут в понедельник в Знаменском синодальном соборе. Похоронят Владимир Голицына на Ново-Дивеевском кладбище Нью-Йорка.
Комментарии
И что? Скорбеть надо? Пуст поклонская мироточит...
И что? Скорбеть надо? Пуст поклонская мироточит...
Плюсану за упоминание Поклонской . Попытался на днях посмотреть фильм про ребят из 6 роты Псковской десантуры... Через 30 минут выключил с мыслью, что Натаха режиссером была. . Весь фильм опошлили Николашкой кровавым и еще кое-чем.