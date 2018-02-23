Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Кемеровской области

Число погибших при столкновении автобуса и грузовика на трассе "Сибирь" в Кемеровской области увеличилось до шести человек, передает ТАСС со ссылкой на администрацию Чебулинского района, на территории которого произошло ДТП.
"Пока, по предварительным данным, шесть человек погибли — пять на месте и одна умерла в больнице", — сообщил собеседник в администрации района.
В областном управлении ГИБДД ТАСС пояснили, что среди погибших четыре женщины и двое мужчин, детей среди них нет. Ранее источник в экстренных службах сообщал о 13 пострадавших. Также собеседник агентства заявил, что в ДТП погиб ребенок.
В районной администрации также сообщили, что пострадавших в ДТП разместили в Центральной районной больнице Чебулинского района, часть людей отправили в Мариинскую центральную больницу. У девяти человек диагностированы переломы, сотрясение мозга и черепно-мозговая травма, рассказал источник в экстренных службах региона.
"Всего девять пострадавших, у них диагностированы различные травмы — перелом бедра, черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом ребер и подвздошной кости", — сказал собеседник агентства.Он добавил, что все пострадавшие от 1984 до 1994 года рождения.
По данным источника в экстренных службах, автобус принадлежал индивидуальному предпринимателю и осуществлял перевозку 50 пассажиров, в салоне находились два водителя, а грузовик был из Самарской области.
Автобусом управлял опытный водитель, сообщил менеджер Евгений Дмитриев, который занимался продажей данных автобусных туров.
"Водитель был опытный", — заверил он, добавив, что организатором тура в Шерегеш, в котором пострадали туристы, была компания nICE-BUS.
Дмитриев также подтвердил, что автобус принадлежит ИП, находившиеся в нем пассажиры были застрахованы. "Люди в автобусе автоматически застрахованы, их страхует перевозчик", — пояснил он.
Менеджер уточнил, что по спискам в автобусе должно было находиться 49 пассажиров, "но фактически там находились 48 пассажиров и два водителя". По словам Дмитриева, автобус выехал из Красноярска в Шерегеш около семи часов вечера по местному времени 22 февраля и должен был прибыть на горнолыжный курорт в районе десяти часов утра 23 февраля.
Состояние дороги на месте ДТП было удовлетворительным, однако местами была наледь и гололед, сообщил источник в экстренных службах региона. Региональный гидрометцетр предупреждал, что 23 февраля на большей части территории области ожидаются снегопады, на дорогах снежные наносы, гололедица.
"По предварительным данным, состояние дороги в целом было удовлетворительное, местами есть наледь, так как днем было тепло, а вечером похолодание", — сказал собеседник агентства. По его словам, движение на участке дороги сейчас не затруднено.
Источник в администрации Чебулинского района уточнил, что в районе около минус 19 градусов, идет снег, местами гололед, на дорогах скользко.
ДТП произошло в четверг вечером на федеральной автотрассе "Сибирь". Автобус занесло на дороге и он врезался в грузовик. В автобусе, про предварительным данным, находились туристы, которые ехали на лыжный курорт Шерегеш, расположенный в Горной Шории, на юге Кузбасса.
В региональном главке МЧС сообщили, что в ликвидации последствий аварии задействованы 38 человек и 3 единицы техники. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств").
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