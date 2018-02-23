США не исключают удара по вооруженным силам Сирии

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила во время выступления в Институте политики Чикагского университета, что Вашингтон не исключает нанесения ударов по вооруженным силам Сирии, пишут "Известия".
США оставляют за собой право нанесения ударов, но хотят избежать такой ситуации, отметила Хейли.
Как она заявила, "военное решение всегда рассматривается в отношении любой ситуации". Она также отметила, что Вашингтон "не хочет находиться в центре сирийского конфликта", но необходимо помочь сирийцам, против которых применяется химическое оружие.
Россия "защищает режим" президента Сирии Башара Асада, поэтому США продолжают на нее давление, указала Хейли.
Накануне Соединенные Штаты обвинили Россию и сирийские власти в нападениях на жителей пригорода Дамаска — Восточной Гуты. Хейли отметила, что жители пригорода, который контролируется боевиками оппозиции, "подвергаются атаке со стороны варварского режима Асада".
Комментарии
че творят то а!? у нас и так дедушка прихворал, а они еще по нашим скрепам хотят ударить