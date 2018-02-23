В Алтайском крае двое оперативных сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции местного ГУ МВД России обвиняются в осуществлении незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере, сообщает региональное СУ СК.
По данным следствия, обвиняемые, являясь участниками организованной преступной группы, осуществляли незаконную банковскую деятельность. Сотрудники полиции подыскивали клиентов, организовывали процесс транзита денежных средств, а также отвечали за конспирацию. В результате незаконных банковских операций был извлечен преступный доход в особо крупном размере.
Накануне обвиняемые были задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, судом по ходатайству следователя им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
По местам жительства и работы сотрудников полиции проведены обыски, в ходе которых изъяты документы и предметы, имеющие значение для следствия.
Уголовное дело возбуждено по материалам ОРЧ СБ ГУ МВД России по Алтайскому краю.
В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и круга участников, причастных к незаконной банковской деятельности. Расследование уголовного дела продолжается.
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