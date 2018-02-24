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Среднемесячная заработная плата в Алтайском крае по итогам 2017 года, то есть за 12 месяцев, составила 22 732, сообщает Алтайкрайстат.
Согласно данным статистического ведомства, непосредственно в декабре прошлого года размер средней зарплаты оказался существенно выше – 29 469 рублей. По отношению к ноябрю 2017-го данный показатель вырос аж на 28,4%.
Как сообщает региональное Министерство экономического развития, относительно 2016 года в номинальном выражении средняя зарплата в крае выросла на 7,2%, а в реальном выражении – на 3,5%.
Что касается наиболее денежных отраслей, то в Алтайском крае в этом смысле лидируют работники, занятые в финансовой и страховой деятельности со средней зарплатой в 44 932 рубля по итогам 2017 года.
Далее идут железнодорожники междугородных и международных пассажирских перевозок со средней зарплатой в размере 42 481 рубль. Путейцы, профилирующиеся на грузовых перевозках в среднем получают 35 966 рублей.
Средняя зарплата в сфере добычи полезных ископаемых составляла на Алтае по итогам 2017 года 35 053 рублей. В сфере государственного управления и обеспечение военной безопасности, а также в сфере социального обеспечения средняя ЗП составила 33 379 рублей.
Люди, занятые в отрасли производства компьютеров, электронных и оптических изделий в регионе получали в среднем 33 141 рубль.
При этом напомним, что в абсолютном выражении средняя зарплата в Алтайском крае остается самой низкой в Сибирском федеральном округе.
Комментарии
Прям передовица советской газеты Алтайская правда!
Один курицу съел, другой водичку попил... А в среднем по пол курицы съели....
У кого выросла зарплата ?
Подскажите людям, где получить недоданное?!
Манька с Ванькой на сеновал два раза ходила, а с Федотом ни разу, а в среднем все бабы Маньку считают разлучницой,и завидывают.
у чинуш выросла, в частном секторе упала
Хорошо, что в процентах растет. Хотя в номинале падает.
У шинушачьей братии и растёт в геометрической прогрессии
а в среднем как с курями (у гостя 08:43) ...
У нас с 14 года не растет. Враки.
а кто нибудь первых 2 абзаца читал внимательно?
Лапша в пользу одного из кандидатов.
бюджетники с гоголя и квартиры берут по соседству за 60000 кв метр
24.02.2018 08:43
24.02.2018 09:56
Такая банальность, я бы сказал, что такие фразы уже моветон.
Нужны другие формулы.
24.02.2018 10:03
Вот я чинуша. г. Барнаул (т.е. не село) - з/п чуть больше 21 т.р.
Не поднималась с 2014 года (а в 2014 году была индексация порядка 4%).
Объективно оценивать ситуацию - это ведь не недостаток, не правда ли?