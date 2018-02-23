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Валентина Матвиенко поздравила россиян с Днем защитника Отечества

, ИА "Амител"
Она отметила, что 23 февраля символизирует воинскую доблесть и беззаветную любовь к Родине

Фото: newsbel.by

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила россиян с Днем защитника Отечества, сообщили в пресс-службе палаты регионов.

"В этот замечательный день я желаю воинам, работникам оборонных предприятий, всем, кто трудится на благо страны, новых свершений, успехов в ратном и мирном труде!" — сказала Матвиенко.

Она отметила, что 23 февраля символизирует воинскую доблесть и беззаветную любовь к Родине — эти качества были издревле присущи российскому воину.

"В нашей истории навсегда останутся имена талантливых русских полководцев: Александра Невского, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова, Георгия Жукова и миллионов отважных воинов", — добавила Матвиенко.

Также она подчеркнула, что в неспокойное время особенно важно сохранять преемственность поколений, прививая молодежи ценности патриотизма, гражданственности, ответственности за судьбу Родины: "День защитника Отечества — святой праздник для всех, кто посвятил свою жизнь служению Отчизне. Это дань уважения ветеранам, тем, кто самоотверженно защищал родную землю от захватчиков, кто сегодня отстаивает национальные интересы Российского государства".

Кроме того, Матвиенко отметила объединяющую роль Российской армии: "Славная когорта российских воинов-героев прирастает новыми именами. Это показала всему миру борьба Российской армии с международным терроризмом".

Читайте также в сюжете: День защитника Отечества-2018
Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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