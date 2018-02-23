В Барнауле в районе улицы Северо-Западная предвыборный баннер с изображением президента России Владимиром Путиным забросали яйцами и краской. Полиция ходит по квартирам местных жителей, у которых из окон виден билборд.
"Да, такой факт действительно зарегистрирован. На улице Северо-Западную выехала оперативная группа для осмотра места. Выясняются все обстоятельства произошедшего", — рассказала порталу Amic.ru заместитель начальника отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Алтайскому краю Регина Шорохова.
Представитель ведомства добавила, что полиция в случае порчи баннеров действует в установленном законом порядке, вне зависимости от того, о каких политических силах идет речь.
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