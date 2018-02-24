Фото: ysia.ru
Цены на бензин в Алтайском крае не поднимаются уже более месяца, следует из информации, опубликованной Центральным диспетчерским управлением топливно-энергетического комплекса.
Так, в период с 11 по 18 февраля средняя стоимость литра бензина АИ-92 в регионе составляла 37 рублей, АИ-95 – 38,89 рубля, дизельного топлива – 40, 53 рубля.
Напомним, такие средние цены на горючее в регионе установились в середине января и вот уже на протяжении пяти недель стоимость топлива не возрастает.
Надо отметить, что эта тенденция стабилизации цен характерная для всех регионов Сибирского федерального округа.
Напомним также, что очень заметная динамика на топливном рынке Алтайского края, связанная с резким удорожанием бензина, фиксировалась в ноябре – декабре прошлого года. В самом начале 2018 года в крае также фиксировалось повышение цен на топливо, но в итоге стоимость горючего стабилизировалась к середине января.
Комментарии
охринеть новость! не порядок это,не по путински. ну ни чего после марта вернут все убытки с запасом.
Стоимость топлива не поднимается в регионе с середины января.НИЧЕГО ПОСЛЕ ВЫБОРОВ ВЫРАСТЕТ В РАЗЫ ДАЖЕ НЕ СОМНЕВАЙТЕСЬ.
Забавно, что это уже становиться новостями. ЦЕЛЫЙ МЕСЯЦ!!! УАУ!!
"цены на бензин в Алтайском крае не растут больше месяца" вот это достижение! Причем достижение лично ВВП. Это же надо вот так докатится.
Хорошо, что в стране все хорошо, а в Алтайском крае еще лучше.
Вчера заправлялся на Лукойле, 95-ый за 39 уже.
бред сивой кобылы, из разряда "роста зарплаты в крае" - чистые приписки на бумаге, не подкрепленные ни единой копейкой. на "энергии" на прошлой неделе сразу на 50 коп. поднялся.
Да счиво это не растут. В Волчихе как на дрожжах растут.!
на "энергии" на прошлой неделе сразу на 50 коп. поднялся.
На РН 92 по 37,05 уже давно. Но не обольщаюсь "стабильностью" ))