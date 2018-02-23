Следственными органами Следственного комитета РФ по Красноярскому краю проводится проверка по факту жестокого обращения подростков с животными, сообщается на сайте СУ СК по региону.
"По предварительным данным, в сети Интернет размещено видео, где подростки, проживающие в краевом центре, на вечеринке издеваются над кошкой, помещают ее в разогретую духовку", — говорится в сообщении.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего,по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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