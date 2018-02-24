Фото: avito.ru
Кирпичный трехэтажный особняк площадью 420 квадратных метров продают в нагорной части Барнаула за 19,9 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.
Коттедж расположен на участке площадью 16 соток. Выполнен профессиональный ландшафтный дизайн.
Территория украшена декоративными мостками. Имеется прогулочная зона и зона барбекю.
Дом оборудован центральным пылесосом, системой "теплый пол" и системой кондиционирования. Имеется своя котельная, винный погребок, комната отдыха с кухонной зоной.
В коттедже также есть кедровая сауна, спортзал, бильярдная комната.
Гостиная имеет кухонную и обеденную зоны. На втором этаже расположены три спальни.
В цокольном этаже имеется кабинет и бытовая комната. Есть просторный гараж, рассчитанный на два автомобиля.
Комментарии
На центральный пылесос и газон денег хватило, а чтоб стены сделать нормальные, хотя бы без газоблоков, это уже не потянули...
Участок хороший, есть где картоху посадить.
А у вас от зависти так и прет гнев! Фу такими быть! Не пишите гадости людям, раз за всю свою жизнь не заработали такой суммы.