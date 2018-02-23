Сильный пожар случился в частном доме на улице Дорожной в Барнауле в ночь с 22 на 23 февраля, в результате которого погиб молодой мужчина 1994 года рождения, пишет "Алтайская правда".
Дом, который тушили почти час, сгорел полностью. В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю рассказали, что площадь пожара составила 150 квадратных метров. Предварительная причина — неосторожность при курении. Для тушения пожара привлекались 26 человек личного состава и восемь единиц техники.
Сообщение о возгорании поступило в 23:56. Во время тушения пожарные вынесли из дома газовые баллоны — взорваться они не успели.
О печальной новости рассказали в паблике "Barnaul22". В комментариях появились сообщения и от сестры погибшего в огне молодого человека. Девушка проживает в Рубцовске и не имеет возможности выехать к оставшейся теперь без внука и жилья бабушке.
Женщина сообщила "Shraibikus Media" о том, что этот пожар забрал жизнь ее брата: "Ему было всего 23. В эту ночь он остался в доме один. Пожарные вытащили только одни кости, обгорел весь. Пока точная причина пожара неизвестна. Но по нашим предположениям, брат просто не потушил сигарету.
Над выяснением обстоятельств и причин смертельного пожара сейчас трудятся сотрудники разных ведомств.
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