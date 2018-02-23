Губернатор Алтайского края Алтайского края поздравил жителей региона с Днем защитника Отечества. Об этом сообщается на официальном сайте края.
"Уважаемые жители Алтайского края! Дорогие ветераны и военнослужащие Вооруженных Сил России!Поздравляю вас с Днем защитника Отечества! Один из самых почитаемых в стране праздников посвящен российскому воинству, которое веками стоит на страже целостности и независимости нашего государства. Во многом благодаря мужеству, самоотверженности защитников Отечества Россия обрела и на протяжении многих столетий удерживает статус великой державы! В этот день мы адресуем слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны, локальных войн и конфликтов, тем, кто сегодня на боевом посту охраняет нашу безопасность и национальные интересы.
В Алтайском крае бережно относятся к памяти уроженцев-героев, отдавших жизнь за мир и свободу нашего народа. Жители региона продолжают славные воинские традиции предков. Ежегодно с Алтая призывают на воинскую службу около 5 тысяч человек. Наши земляки достойно выполняют свой долг на границе, космодроме, на военных кораблях, во многих элитных воинских подразделениях. Уверен, что армейский опыт помогает ребятам стать сильнее, ответственнее, добиваться успеха в любых начинаниях. Каждый из них, вернувшись домой, своим трудом вносит вклад в приумножение благополучия родной семьи, богатства и славы России и Алтайского края!
В этот замечательный день желаю всем счастья, здоровья и мирного неба над головой!", — пожелал Александр Карлин.
Комментарии