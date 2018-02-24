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Слабый снег и тепло до 0 градусов прогнозируют в Алтайском крае 24 февраля

, ИА "Амител"
Жителей региона предупреждают о гололеде на дорогах

Фото: 31tv.ru

Небольшой снег, гололед и температуру до 0 градусов прогнозируют в Алтайском крае в субботу, 24 февраля.

Согласно информации регионального Гидрометцентра, осадки ожидаются неповсеместно, а в отдельных районах.

Днем в крае будет -5…-10 градусов, в предгорных районах 0…-5 градусов. Ветер ожидается западный, 3-8 метров в секунду с усилением до 13 метров.

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В Барнауле временами небольшой снег, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице будет -5…-7 градусов. Ветер западный, 3-8 метров в секунду. 

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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