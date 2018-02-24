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Небольшой снег, гололед и температуру до 0 градусов прогнозируют в Алтайском крае в субботу, 24 февраля.
Согласно информации регионального Гидрометцентра, осадки ожидаются неповсеместно, а в отдельных районах.
Днем в крае будет -5…-10 градусов, в предгорных районах 0…-5 градусов. Ветер ожидается западный, 3-8 метров в секунду с усилением до 13 метров.
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В Барнауле временами небольшой снег, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице будет -5…-7 градусов. Ветер западный, 3-8 метров в секунду.
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