Концерт для пассажиров ко Дню защитника Отечества состоялся 21 февраля в сервис-центре железнодорожного вокзала Барнаула. На импровизированной площадке выступили творческие коллективы и сольные исполнители Алтая, сообщает "Катунь 24".
Кроме того, в рамках праздничных мероприятий среди молодых специалистов Алтайского центра организации работы железнодорожных станций был проведен творческий конкурс.
Участники конкурса представили на суд жюри и пассажиров свои презентации, поучаствовали в спортивных состязаниях. В результате победу в конкурсе одержал составитель поездов железнодорожной станции Алтайская Роман Казаков, который еще в первом туре произвел большое впечатление на пассажиров игрой на гавайской гитаре — укулеле.
Среди пассажиров состоялась викторина на знание истории военного дела, сообщает РЖД.
Комментарии
Чего фото обрезали? Молодец парень. Так держать Роман!