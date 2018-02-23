Глава Барнаула Сергей Дугин поздравил жителей города с 23 февраля. Его слова приводятся на официальном сайте города.
"Уважаемые барнаульцы! Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества! Это праздник сильных и мужественных людей: ветеранов Великой Отечественной войны, участников локальных конфликтов, тех, кто сегодня находится на боевом посту.
Готовность встать на защиту Родины всегда была и остается священным долгом граждан нашей страны. В каждой семье бережно хранят память о героизме дедов и отцов, гордятся теми, кто сегодня обеспечивает безопасность, стоит на страже интересов государства. Наши горожане достойно продолжают традиции патриотизма, всеми силами приумножая мощь и величие России.
Желаю всем защитникам Отечества счастья, здоровья, благополучия! Пусть всегда будет мирное небо над нашей Отчизной!", — пожелал Дугин.
Комментарии
В ленте заголовков новостей зрительно совместились два фото и получилось, что как будто Дугин на гитаре-укулеле играет
Хорошие слова сказал глава города горожанам города.