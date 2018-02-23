В Сети появилось видео нападения крупной мурены на дайвера, запись опубликована на YouTube.
Инцидент произошел в бухте Содвана в Южной Африке. Молодой человек из Польши совершил погружение, чтобы осмотреть коралловый риф, но внезапно заметил, что его преследуют две мурены.
Одна из рыб смотрит на дайвера и устрашающе открывает пасть, чтобы запугать "противника". Спустя несколько секунд она кидается на молодого человека и преследует его, однако ему удается скрыться.
По словам мужчины, он никак не провоцировал мурен и они напали на него без какой-либо видимой причины.
Комментарии
Ага совсем не трогал! Подплыл к её зубатой морде, когда она обедала и орал слова из гимна -"Ещё Польша не погибла,
Если мы живы.
Всё, что отнято вражьей силой,
Саблею вернём"