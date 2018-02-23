Никита Михалков стал прадедушкой

Никита Михалков впервые стал прадедушкой — старшая внучка 72-летнего режиссера Александра родила первенца. Об этом рассказал ее отец, Степан Михалков, опубликовав детское фото дочери.
"Когда дочь рожает тебе внука невольно вспоминаются моменты из недавнего прошлого", — написал он.
Александра — дочь ресторатора Степана Михалкова, сына российского режиссера, и манекенщицы Аллы Сиваковой. О беременности девушка рассказала на своей странице в Instagram в 2017 году. Позднее Александра обручилась с актером Петром Скворцовым.
У Никиты Михалкова есть четверо детей и девять внуков.
Комментарии
3:0 , наши чехов сделали!!!
О беременности девушка рассказала...
Да что ж у всех непорочное зачатие?