Российские хоккеисты со счетом 3:0 победили Чехию в полуфинале Олимпийских игр.
Первую шайбу на 28-й минуте забросил Никита Гусев, на 29-й минуте отличился Владислав Гавриков. Третью шайбу на 60-й минуте забросил Илья Ковальчук. Вратарь команды олимпийских атлетов из России Василий Кошечкин провел второй матч в рамках Олимпиады "на ноль", отразив 31 бросок.
В финале российские хоккеисты встретятся с победителями полуфинального матча, в котором встретятся немцы и канадцы. Финал состоится 24 февраля. Сборная России впервые за 20 лет вышла в финал Олимпиады.
Комментарии
Парни подарили мне самый лучший подарок на 23
даа, а Кросби и не знает lol
молодцы!!
в воскресенье в игре с канадой ещё бы не подкачали...
Вратарь команды Олимпийских атлетов из России Василий Кошечкин приехавший в Пхеньян по приглашению МОК потому что МОК не смог уличить его в допинге отразил 31 бросок в двух матчах.
23.02.2018 17:34
- гость -
с немцами, канада в этот раз даже третье не возьмет
Ну очень стыдно будет проиграть немцам....
Боритесь парни.