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Госдума пригласила на выборы 243 наблюдателя из 74 стран

, ИА "Амител"
Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года

Фото: youtube.com

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий пригласил почти 250 представителей 74 стран стать наблюдателями на выборах президента России, сообщает РИА Новости.

"Госдума приглашает на выборы президента России 243 наблюдателя из 74 стран. Из них 23 депутата Европарламента, 107 депутатов и сенаторов национальных парламентов, девять мэров городов и действующих министров", — заявил Слуцкий.

Ранее сообщалось, что ПА ОБСЕ направит миссию наблюдателей из 111 парламентариев на выборы президента России.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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