Суббота, 24 Февраль, 02:57

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Вице-премьер Александр Хлопонин предложил переносить школьные каникулы в России в зависимости от начала лыжного сезона на Северном Кавказе. Поддерживаете это предложение?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,76
€ 69,63
568753
-10°
Обь
0см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День защитника Отечества-2018Великий Пост-2018Олимпиада-2018 в Пхёнчхане
Новости

Делегация российских спортсменов подтвердила допинг-тест бобслеистки

, ИА "Амител"
Решение будет принято согласно действующему регламенту

Фото: rsport.ria.ru

Делегация олимпийских спортсменов из России официально подтвердила наличие в организме бобслеистки Надежды Сергеевой запрещённого препарата, сообщает "Чемпионат".

"Сегодня делегация ОСР получила официальное уведомление о том, что допинг-проба члена команды "Олимпийские спортсмены из России" Надежды Сергеевой, выступавшей в соревнованиях по бобслею, дала положительный результат на запрещённый препарат триметазидин", — написано в заявлении.

Отмечается, что решение будет принято согласно действующему регламенту.


Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< февраль 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28            
23:01
Honda влетела в толпу на праздничном салюте в Новосибирске: двое погибших 0
22:12
Барнаулец Сергей Шубенков побывал в программе "Камеди Клаб" 0
21:28
Третий этап кубка России по гонке на собачьих упряжках прошел в Барнауле 0
20:21
Победу Загитовой на Олимпиаде посчитала незаслуженной журналистка из США 0
19:48
Заявление главы МИД Великобритании о Крыме прокомментировали в Совфеде 1
19:15
Бэтмен с пистолетом забрал все деньги из кассы аптеки в Москве 2
18:53
Алтайская ЛДПР встретила 23 февраля танцами и обсуждением важных тем 0
18:04
Делегация российских спортсменов подтвердила допинг-тест бобслеистки 0
17:19
Госдума пригласила на выборы 243 наблюдателя из 74 стран 1
17:11
Сборная России по хоккею впервые за 20 лет вышла в финал Олимпиады  6
16:48
Никита Михалков стал прадедушкой 2
16:12
Разъяренная мурена напала на дайвера в Южной Африке 1
15:40
Сергей Дугин: "В каждой семье бережно хранят память о героизме дедов" 2
15:20
Железнодорожник сыграл на гавайской гитаре на вокзале Барнаула 1
14:49
Карлин: "В Алтайском крае бережно относятся к памяти уроженцев-героев" 0
14:03
23-летний парень погиб при пожаре в Барнауле 0
13:45
Красноярские подростки решили "разогреть" кошку в духовке 8
13:12
Предвыборный баннер с Путиным в Барнауле забросали яйцами и краской 41
12:39
Валентина Матвиенко поздравила россиян с Днем защитника Отечества 1
12:21
Российская фигуристка Алина Загитова выиграла золото на ОИ-2018 3
12:12
Поиграем: игра "Бой на море" от Amic.ru в честь Дня защитника Отечества 0
11:48
Алтайские опера отправлены под домашний арест за "банковскую деятельность" 5
11:25
Жители Рубцовска выясняют значение расположения дорожных знаков "в засаде" 1
10:36
США не исключают удара по вооруженным силам Сирии 5
10:29
Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Кемеровской области 0
09:45
Умер президент Русского дворянского собрания в США - князь Владимир Голицын 7
09:20
Скончался дипломат Валентин Фалин 0
09:10
Что ты знаешь о защитниках Отечества? Тест от Amic.ru 3
09:00
Болеем за наших: команда из Барнаула рвется в финал Чемпионата НХЛ 2
08:34
Дерипаска уходит с поста президента компании "Русал" 4
08:32
Алтайские заключенные перед ЧМ-2018 по футболу получили новые мячи 0
08:06
Названы самые популярные подарки женщин к 23 февраля и доходы их мужчин 1
08:04
Что за праздник Великий Велесов день, его традиции и приметы 7
07:50
Как в России появился праздник День защитника Отечества 10
07:45
Мирного неба: поздравляем защитников Отечества с 23 февраля 1
07:34
Как провести выходные и куда сходить барнаульцам 24 и 25 февраля 0
07:22
Биатлонный триумф Белоруссии: олимпийский дневник от Amic.ru за 23 февраля 0
07:15
Заместитель министра здравоохранения высоко оценил проекты Алтайского края 0
07:03
Дом на участке с соснами и березами продают под Барнаулом за 11,9 млн руб. 2
06:48
Детские выходки суровых мужчин: 23 февраля посвящается 0
06:32
Не только "чёрный квадрат": знаменитые работы Казимира Малевича 1
06:23
Рабоче-крестьянская: что нужно знать о Красной армии в день её 100-летия 3
06:14
23 февраля в Алтайском крае пройдет в условиях слабого снега и гололеда 0
06:01
Личная неприязнь: суд не смог поставить точку в споре АлтГУ и декана юрфака 14
05:31
ЦИК подсчитал расходы кандидатов в президенты на предвыборную кампанию 0
04:27
Кабмин России одобрил отмену НДФЛ на выплаты семьям с детьми 0
03:33
Путин в канун 23 февраля назвал патриотизм одной из главных черт россиян 6
02:42
Ученые рассказали о смертельной опасности просмотра сериалов 0
01:33
Дело завели на кассира электрички из-за запертых в туалете "зайцев" 0
00:31
Ученые научатся определять заболевания глаз по слезам 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.