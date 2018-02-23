Делегация олимпийских спортсменов из России официально подтвердила наличие в организме бобслеистки Надежды Сергеевой запрещённого препарата, сообщает "Чемпионат".
"Сегодня делегация ОСР получила официальное уведомление о том, что допинг-проба члена команды "Олимпийские спортсмены из России" Надежды Сергеевой, выступавшей в соревнованиях по бобслею, дала положительный результат на запрещённый препарат триметазидин", — написано в заявлении.
Отмечается, что решение будет принято согласно действующему регламенту.
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