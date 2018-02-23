Более трехсот барнаульцев побывали сегодня на праздничном митинге ЛДПР в честь Дня Защитника Отечества, сообщают в алтайском отделении партии. Мероприятие прошло по традиции у ТЦ "Россия" под лозунгами "Заставим уважать Россию!", "Не позволим сбивать наши самолеты!" и др.
Жителей и гостей краевого центра порадовали не только выступления депутатов и активистов ЛДПР, но и флеш-моб от танцевальной школы INFINITY и песни сибирских казаков.
Митинг открыла лидер алтайских либерал-демократов, депутат фракции ЛДПР в АКЗС Евгения Боровикова:
"Испокон веков мы только побеждали. Никогда не сдавались в плен. И сегодня есть герой, которым мы гордимся — летчик российского штурмовика, который пожертвовал своей жизнью и не сдался. Считаем, что турецкие власти причастны к уничтожению нашего самолета и сделали это, чтобы выслужиться перед Соединенными Штатами Америки. Вот поэтому сегодня нам нужно увеличивать расходы на боевое оснащение из нашего бюджета".
Руководитель фракции ЛДПР в АКЗС Владимир Семенов отметил, что были годы, когда ЛДПР оставалась единственной партией, которая поддерживала русскую армию и флот.
Депутат Барнаульской городской Думы Дмитрий Ворсин напомнил, что на счету русской армии множество побед: "Где русский солдат — там порядок, там безопасно".
Помощник координатора АРО ЛДПР по работе с молодежью Захар Торычев поднял острую социальную тему и раскритиковал партию власти: "Мы прощаем постоянно долги то Западу, то азиатским странам, хотя наши пенсионеры получают копейки — 6800, 6500 рублей… А какая коммуналка!? Мы их выбираем — а они нам смеются в лицо нагло. Кто они такие? Слуги народа, они должны работать на нас. Они поднимают пенсии на 6% и гордятся этим, а инфляция — 10%".
Координатор Центрального районного отделения ЛДПР в Барнауле Петр Кайдаш посетовал, что сегодня люди, отслужившие в армии или побывавшие в горячих точках, не могут защитить своих родителей от произвола властей, себя и своих детей — от преступности в обычной жизни.
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