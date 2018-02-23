Заявление главы МИД Великобритании о Крыме прокомментировали в Совфеде

Член Совета Федерации России от Республики Крым Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал статью главы британского МИД Бориса Джонсона, в которой говорится об отнятии Крыма у Украины.
"Откровенно говоря, всегда было сомнение в его компетентности. Особенно в том, что касается России. То, о чем Джонсон говорит в своей статье, не соответствует действительности… Решение крымчанами принималось прежде всего с учетом той ситуации, которая складывалась на Украине. В Крыму возникла угроза войны, после того как Янукович был незаконно отстранен от власти, а участники переворота захотели "навести порядок" по всей стране", — сказал Цеков.
Он также добавил, что слова Джонсона о нарушении Россией множества международных соглашений можно перенаправить к самим европейцам.
"Сегодня в мире существует напряженность. И она связана в первую очередь с действиями НАТО, американцев и в том числе англичан. Поэтому они должны адресовать себе различные пожелания по поводу того, что надо соблюдать международное право, стандарты. Это они их не соблюдают", — подчеркнул сенатор Цеков.
Комментарии
Дальше, что?