По мнению американской журналистки Кристин Бреннан, золотая медаль Олимпийских игр в соревнованиях по фигурному катанию досталась "не той русской", пишет "Лента.ру" со ссылкой на публикацию в издании USA Today.
Бреннан считает, что фигуристка Евгения Медведева была ближе к победе, чем чемпионка Алина Загитова.
Напомним, по итогам соревнований Медведева стала второй, получив 238,26 балла. Золотую медаль выиграла Загитова, набравшая 239,57 балла. Третье место досталось канадке Кейтлин Осмонд (231,02 балла).
В своей статье журналистка раскритиковала правила подсчета баллов в фигурном катании, согласно которым преимущество получает спортсмен, совершающий большинство прыжков во второй половине программы. Материал вышел под заголовком "Золотая медаль зимней Олимпиады досталась не той русской".
"Судьи вновь предпочли прыгуна артисту", — написала Бреннан. Также она по-своему трактует поведение серебряного призера после произвольной программы.
"Не стоит удивляться удрученности Медведевой в тот момент, когда на экране зажглась цифра "2" напротив ее фамилии. После двух сезонов в статусе фаворита Олимпиады-2018 она стала жертвой игры чисел", — считает американская журналистка.
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