"Открытая студия DFM Барнаул" начнет работу в ТРЦ "Весна" сегодня

Не припомним такого в Барнауле, но сегодня, 24 февраля в 13-30 в ТРЦ Весна начинается грандиозный проект "Открытая студия DFM Барнаул".
Теперь все желающие смогут не только услышать, но и увидеть, как работает современная радиостанция.
DFM Барнаул делает новый шаг в развитии радиоиндустрии города. Мы рады разделить со слушателями и друзьями это грандиозное событие. Поскольку DFM — современная молодежная радиостанция, которая во многом задает тренды в музыкальных и молодежных движениях, создание "Открытой студии DFM Барнаул" стало логическим путем развития нашей радиостанции в городе, — говорит программный редактор Илья Шаповалов.
Ежедневно в "Открытой студии DFM Барнаул" зажигательные ведущие DFM Барнаул — Никита Иванников, Катя Буян и Максим Конаков – будут вести дневные и вечерние эфиры прямо на глазах у посетителей на втором этаже торгового центра. Любой сможет не просто наблюдать и слушать ведущих, но и передавать свои приветы и поздравления тут же. И эти пожелания прозвучат в эфире.
Конкурсы, выступления артистов, хорошее настроение и встречу с известными барнаульцами подарят всем пришедшим на открытие студии радио DFM Барнаул . А самому удачливому достанутся умные часы APPLE Watch S1 Sport.
ПрихоDI!
Вход свободный!
Комментарии
Ура!!! Я иду!!!
Еее, ребята, что-то новое в Барнауле наконец
Мы идём)
Я невезучая, на часы даже не надеюсь, пойжу порадуюсь за других