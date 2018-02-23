В Новосибирске во время праздничного салюта в толпу людей влетела Honda, сообщает телеграм-канал Mash.
После этого автомобиль врезался в столб. По предварительной версии, водитель засмотрелся на салют, не уследил за дорогой и потерял управление.
Пока известно о двух погибших: двухлетнем ребенке и его матери. Пятеро человек пострадали.
"На коммунальном мосту в сторону правого берега внедорожник влетел в столб, также зацепил еще два автомобиля. По предварительной информации, пострадали и люди, смотревшие салют. На месте работают спасатели, пожарные, инспекторы ДПС, также врачи — стоит несколько машин скорой помощи", — сообщает "Инцидент Новосибирск".
"Ребенка очень долго откачивала девушка с парнем, пока не приехала "скорая". Его маму мы вытащили из-под машины, просто ужас. До конца надеялся, что ребенок выживет. Соболезную!!!", — пишет один из очевидцев.
Утверждается, что мужчина был с подругой. Очевидцы предполагают, что он был в состоянии алкогольного опьянения.
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