"Открытая студия DFM Барнаул" начала свою работу в ТРЦ "Весна"

Фото: ИА "Амител"
Сегодня, 24 февраля на втором этаже торгового центра "Весна" праздник - "Открытая студия DFM Барнаул" начинает свою работу. Корреспондент портала Amic.ru работает сейчас на месте события.
"Открытая студия DFM Барнаул" – это круто и стильно! Пришло время не только слушать, но и смотреть радио. К тому же DFM – это та радиостанция, которая при помощи различных ивентов старается быть ближе к своему любимому слушателю. "Открытая студия DFM Барнаул"" — это максимальное приближение к поклонникам качественной танцевальной музыки, — рассказывает ведущий DFM Барнаул Никита Иванников.
"Это очень круто! Всегда хотелось попасть на студию настоящей радиостанции. А тут сам любимый DFM вышел в народ! Буду приходить иногда присматривать за ребятами", - смеется посетитель ТРЦ "Весна" Андрей.
"А мы написали приветы своим мужьям вот тут на листочках. Надеемся, что ведущие озвучат их сегодня в прямом эфире", — говорят Алена и Ирина.
Перед запуском прямых эфиров, которые, к слову, теперь два раза в день будут идти прямо из торгового центра, ведущие общаются с радиослушателями вживую. Многочисленные конкурсы и выступления артистов только добавили хорошего настроения.
Ну, а счастливым обладателем умных часов APPLE Watch S1 Sport стал Сергей Сыздыков.
Ровно в 14-00 уже в прямом эфире прозвучал голос ведущего. Первыми гостями новой студии стали Алексей Куреленок, Яна Матвейко, Михаил Тау и Ольга Дубина, Артём Сингач, Александра Старостенкова, Ольга Грушина, Александр Аруткин, Артём Матренин и Артём Рогачев.
Теперь дважды в день из "Открытой студии DFM Барнаул" будут звучать знакомые голоса ведущих Никиты Иванникова, Кати Буян и Максима Конакова.
УвиDIмся!
Комментарии
Вау! Круто! Теперь будем и слушать и смотреть!
Два! И я там был, студия- огонь! Весна молодцы! Дфмовцы огонь!
Прикольная идея!
А как часто эфиры будут?
А обычные люди могут попасть на эфир?
А обычные люди могут попасть на эфир?
попасть могут не только лишь все, но и мало кто может это сделать))
Куреленок и там засветился