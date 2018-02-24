Ну, вот мы и дождались. Спустя 2 недели с начала Игр в Корее россияне, наконец, взяли золото. Это случилось в фигурном катании у женщин. Победу одержала 15-летняя Алина Загитова, серебро завоевала Евгения Медведева, которая до этого практически не знала поражений на протяжении последних 1,5 лет. Фигуристка не совладала с эмоциями, расплакавшись сразу после финального проката под "Анну Каренину". Добавим, в этот момент симпатии публики и большинства сторонних комментаторов, кажется, все-таки были на стороне Евгении. Впрочем, через 4 года в Пекине у нее еще будет шанс стать олимпийской чемпионкой.
Кроме того, в финал хоккейного турнира вышла мужская сборная России. В ½ россияне вообщем-то без особых проблем обыграли чехов – 3:0. За золото наши спортсмены поспорят с Германией, которая сенсационно обыграла канадцев – 4:3. До этого немцы сотворили еще одну мини-сенсацию, в ¼ одолев шведов в овертайме все с тем же счетом 4:3.
Из вчерашних событий на Олимпиаде выделим также довольно неожиданную победу сборной Швеции в биатлонной эстафете у мужчин.
Что посмотреть на Играх 24 февраля
Лыжный спорт. Мужчины. 50 км. Марафон традиционно завершает программу Олимпийских игр в этом виде спорта. Несколько россиян как минимум могут претендовать на медали. Среди них – Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Андрей Ларьков. Начало в 12:00 по Барнаулу.
Сноуборд. В принципе, россияне способны взять награды как у мужчин, так и у женщин в дисциплине "параллельный гигантский слалом". Единственный представитель Алтайского края на этих Играх сноубордист Андрей Соболев стартует в квалификации в 07:30. Кроме него хорошие шансы на медаль имеет Вик Уайлд. У женщин в аналогичной дисциплине в числе фавориток – Алена Заварзина и Екатерина Тудегешева. Финальные заезды стартуют в 11:00 по Барнаулу.
И снова про русский допинг
Бобслеистка сборной России Надежда Сергеева, которая заняла на Олимпийских играх в Пхенчхане 12-е место в двойках, подозревается в употреблении допинга. Речь идее о небольшой дозе сердечного препарата – триметазидина. При этом спортсменка в Корее сдавала две пробы. Сначала 13 февраля она оказалась отрицательной, а уже 18 февраля – положительной.
Медальный зачет
Благодаря двум медалям у фигуристок Россия поднялась в общекомандном зачете на 15-е место. В активе отечественных спортсменов 14 наград (1 золотая, 5 серебряных и 8 бронзовых). Лидирует Норвегия, у которой 37 медалей (13-14-10). Второе место занимает Германия с 26 медалями (13-7-6). Тройку замыкает Канада – 27 медалей (10-8-9).
Комментарии
А разве можно указывать российский флаг страны которая не присутствует на ОИ 2018 с указание места и количеством набранных очков? Или как обычно нам плевать на всех? Тогда не стоит удивляться и отношению всего мира.
24.02.2018 10:50
- гость -
А разве МОК на Амис имеет влияние?
24.02.2018 11:27
- гость -
А разве АМИК (правильно так) публикует самостоятельную таблицу? МОК организация мирового уровня, организатор и законодатель норм ОИ. Разве этого для Вас недостаточно.
Обе прекрасны!