Напоминаем об исторических событиях, которые произошли 24 февраля.
В 1901 в "Церковных ведомостях" было опубликовано Определение Святейшего Синода от 21-22 февраля 1901 года об отлучении Льва Толстого от Русской православной церкви.
В 1972 — произошла авария на советской атомной субмарине К-19. На лодке произошел пожар. Авария стоила жизни 30 морякам. Кстати, эту лодку моряки прозвали "Хиросимой" из-за множества смертельных ЧП, сопровождавших ее с момента запуска и до момента утилизации.
В этот день родились:
В 1954 — Любовь Успенская, российская и американская певица жанра шансон.
В 1955 - Стив Джобс (ум. 2011), американский инженер и предприниматель, сооснователь и генеральный директор корпорации Apple.
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