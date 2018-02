Два российских истребителя пятого поколения Су-57 прилетели на авиабазу Хмеймим в Сирии, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на пользователяTwitter.

Как сообщается, истребители сопровождались несколькими Су-30СМ. Таким образом, сейчас в Сирии может находиться четыре Су-57.

Отметим, ранее появилась информация, что ВКС России разместили на военной базе Хмеймим два новейших истребителя пятого поколения. Кроме того, по утверждению сирийских активистов, в республику прибыли четыре истребителя Су-35, четыре штурмовика Су-25 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У.

New photos showing the additional 2 Russian Su-57 escorted by #RuAF Su-30SM

landing today in the Russian Air Force base in #Khmemeim #Syria



And a photo for the RuAF A-50U #41 Red landing at the AB after a combat mission. pic.twitter.com/FIV8xcpeuJ