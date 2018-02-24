Заявление Стива Джобса о приеме на работу продадут на аукционе в США за 50 тысяч долларов, сообщает ТАСС.
Бланк был заполнен в 1973 году. Заявление написано с ошибками. В частности, Джобс написал со строчной буквы свою фамилию и название колледжа в штате Орегон, в котором он учился всего шесть месяцев.
В бланке указано, на какую работу претендовал Джобс за три года до основания Apple. Документ находится в хорошем состоянии, к нему прилагаются удостоверения подлинности.
Стивен Пол Джобс — американский предприниматель, изобретатель и промышленный дизайнер, получивший широкое признание в качестве пионера эры IT-технологий. Один из основателей, председатель совета директоров и CEO корпорации Apple. Один из основателей и CEO киностудии Pixar.
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