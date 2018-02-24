Советский актер Анатолий Решетников скончался на Украине в возрасте 94 лет, сообщает сайт газеты "Комсомольская правда".
Как сообщает издание, актер умер в минувший четверг в Доме ветеранов сцены в Киевской области, где провел последние годы своей жизни.
Анатолий Решетников закончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карповича Карпенко-Карого (КГИТИ). После окончания вуза он работал в Национальном академическом театре русской драмы имени Леси Украинки.
Также актер снимался и в кино. Зрители запомнили его по картинам: "Огненный мост", "Вдали от Родины" и "Господа артисты".
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