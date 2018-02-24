Возгорание бани произошло в ночь на субботу, 24 февраля, в Центральном районе Барнаула. Об этом сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 00:25. Через 13 минут пожар был локализован, еще через три минуты ликвидирован.
На тушение пожара выезжали девять сотрудников МЧС на двух спецмашинах.
Комментарии
Пожар проходит по адресу. Причем здесь весь Центральный район? район большоооой..... одно объяснение: Амик не знает.
24.02.2018 11:54
Виктор
Пожар проходит по адресу. Причем здесь весь Центральный район? район большоооой..... одно объяснение: Амик не знает.
Кури бамбук Витя. ГУ МЧС по АК тоже не знают. Так что к Амику какие могут быть претензии?
http://22.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/6534217/