Ежегодный молодежный фестиваль, посвященный азиатской и европейской поп-культурам, стартовал в Барнауле в субботу, 24 февраля.
Как ранее сообщало ИА "Амител" , фестиваль проходит в краевой столице уже в восьмой раз. Гостей праздника ждет косплей-шоу, танцы, большая ярмарка от тематических магазинов со всей Сибири.
Шибуя — это то самое место, где всевозможные молодёжные направления перемешиваются в сильнейший творческий вихрь. Шибуя – это район в Токио, где сосредоточены все тенденции современного японского общества. Загадочные цифры "22" — это региональный номер Алтайского края.
Комментарии
а зачем сноска про Шибуя, если в тексте про неё ни слова ни сказано?