Автомобиль Honda CR-V въехал в людей на тротуаре в Новосибирске. В результате, погибли два человека, один из которых трехлетний ребенок. Об этом пишет РБК.
Как сообщает издание, ребенок скончался на месте аварии, женщина погибла в машине скорой помощи.
Отметим, что авария произошла вечером в пятницу, 23 февраля, рядом с Октябрьским мостом через Обь, откуда жители Новосибирска традиционно смотрят праздничные фейерверки. В пятницу как раз в 21:00 по местному времени в этом районе начался салют, посвященный Дню защитника Отечества.
Издание уточняет, что по предварительным данным, водитель автомобиля "не справился с управлением".
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