Главное управление МЧС по Алтайскому краю опубликовало прогноз ЧС с 23 февраля по 1 марта.
В ведомстве уточняют, что в течение этого времени в регионе сохраняется риск возникновения техногенных и бытовых пожаров. Высока вероятность пожаров в частных жилых домах, банях, надворных постройках. Наиболее высока вероятность возникновения пожаров в Барнауле, Бийске, Алейске, Первомайском районе.
Также сохраняется риск возникновения ДТП, в том числе из-за непогоды (гололед, мокрый снег, туман). Наиболее высока вероятность возникновения ДТП на автотрассах P-256 "Чуйский тракт", А-322 (Барнаул – Рубцовск), К-06 Бийск -Белокуриха а также на трассах Первомайского, Топчихинского, Тальменского и Зонального районов.
Также ГУ МЧС подчеркивают, что по-прежнему сохраняется риск происшествий на акваториях. Сейчас в Алтайском крае в большинстве гидропостов края отмечается ледостав.
В регионе открыто шесть ледовых переправ:
река Обь – Каменский район (Островная – Камень-на-Оби);
река Обь – Быстроистокский район (село Быстрый Исток – село Акутиха);
река Обь – Усть-Пристанский район (село Вяткино – село Клепиково);
река Обь – Усть-Пристанский район (село Усть-Чарышская Пристань – село Чеканиха);
река Обь – Шелаболихинский район (село Шелаболиха – село Иня);
река Катунь – Советский район (село Шульгинка – поселок Амурский).
Кроме этого, есть риск осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки. В течение недели вероятен рост обращений людей в связи с заболеваемостью ОРВИ и гриппом.
С 24 по 1 марта в Алтайском крае ожидается -16…-11˚С. Преобладающая ночная температура воздуха -17…-12˚С, дневная -15…-10˚С.
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