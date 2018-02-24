Российский сенатор Алексей Пушков высказался относительно драки, которая произошла в эфире НТВ между украинским политологом и ведущим. Об этом пишет газета "Известия".
"По поводу драки в эфире НТВ: зачем упорно и неустанно приглашать на дебаты укро-радикалов? Выяснить истину? С ними не выяснить. Сблизить позиции? С ними не сблизить. Ради шоу? Но у каждого шоу должны быть пределы. Иначе неизбежно выходит беспредел. Что и вышло", — отметил Пушков.
Напомним, драка случилась в эфире программы "Место встречи". Спор вышел во время обсуждения ситуации на Донбасе. Немецкий депутат Андреас Маурер заявил, что в Донбассе украинская армия обстреливает мирное население. Украинский политолог Дмитрий Суворов на это заявление попросил привести доказательства. Телеведущий подошел к нему и попытался взять за плечо, после чего началась драка. Охрана после инцидента вывела украинского политолога из студии.
Комментарии
Надеюсь, он там больше не появится. Не только из студии вывести, а из страны выдворить надо!
Надеюсь охрана наподдавала по заслугам этому скакуну ретивому
Надеюсь , он получил по заслугам от Нашей страны!
Наши охранники только с тетками укравшими полкило риса способны воевать, а украинские нацики им не по зубам...