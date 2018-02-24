Россия оказалась лидеров по числу денежных переводов на Украину за прошлый год, пишет "Коммерсант".
Данную статистику предоставил Национальный банк Украины (НБУ). В итоге, из России на Украину в прошлом году поступило $516,18 млн. На втором месте оказалась Америка. Из этой страны на Украину в 2017 году поступило $370,31 млн. На третьем встал Израиль ($264,38 млн). Также Россия лидирует по переводу денег с Украины — $118,02 млн.
В прошлом году Россия оставалась основным донором денежных переводов трудовых мигрантов — они составляли значительную часть ВВП Армении и Киргизии (16,6% и 29,5% соответственно).
Комментарии
жаль что чехи проигрывают