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Россия оказалась лидером по числу переводов на Украину за 2017 год

, ИА "Амител"
В прошлом году из России на Украину поступило $516,18 млн

Россия оказалась лидеров по числу денежных переводов на Украину за прошлый год, пишет "Коммерсант".

Данную статистику предоставил Национальный банк Украины (НБУ). В итоге, из России на Украину в прошлом году поступило $516,18 млн. На втором месте оказалась Америка. Из этой страны на Украину в 2017 году поступило $370,31 млн. На третьем встал Израиль ($264,38 млн). Также Россия лидирует по переводу денег с Украины — $118,02 млн.

В прошлом году Россия оставалась основным донором денежных переводов трудовых мигрантов — они составляли значительную часть ВВП Армении и Киргизии (16,6% и 29,5% соответственно).

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

24.02.2018 19:41
- гость -

жаль что чехи проигрывают

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