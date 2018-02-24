Фото: ИА "Амител"
Новый торговый центр "Простор" открывается в Барнауле 2 марта. Торговый центр находится на улице Малахова в микрорайоне "Невский".
Как ранее сообщало ИА "Амител" , по итогам 2015 года Барнаул возглавил рейтинг по количеству торговых центров на душу населения. На 1000 жителей в нашем городе тогда приходилось 226 квадратных метров площадей. В связи с открытием новых центров эта цифра значительно выросла.
Сегодня общая площадь торговых центров в краевой столице перевалила за несколько сотен тысяч квадратных метров.
Комментарии
Наконец-то
Будет хоть куда сходить
Ребята, да, ладно! Прекратите. Ну, не смешно же, уже! Палату прикрыли. Сейчас огромный пласт торговли просто загнется в Гипере и рядомстоящих ТЦ. Ну, уже, ведь, понятно, что количество торговых точек превысило критическую массу и начинается тупой передел территорий. Барнаульцы и администрация на большее просто не способны. Вы отстали от жизни даже в России, лет на 20! Никто уже так не ведет бизнес!
24.02.2018 21:29
- гость -
ЭТО ВАМ НЕ СМЕШНО, А НАМ ТУТ ОТСТАТЬ ОТ ЖИЗНИ НА 20 ЛЕТ ОЧЕНЬ ДАЖЕ ВЕСЕЛО. Кроме торговых центров у нас мало что открывается. Кроме торговцев и охранников никто не нужен.
Самое подходящее ему название будет "Просторы Бишкека"
В Гипере Лента будет..
Лишние ТЦ - это хорошо. Владельцы будут крутится, а не жить с ренты, почивая на лаврах. Пусть заманивают низкой арендой и прочими нищтяками.