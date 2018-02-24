Сыроварня "за стеклом", где покупатели могут видеть процесс сыроделия, открылась в Барнауле, сообщает "Катунь 24".
Сыроварня находятся на торговой площадке барнаульской "Экоярмарки ВДНХ". Пока проект в стадии развития. Начался проект в прошлом году на площадке общей площадью 30 м², сейчас с увеличением объемов производства территория сыроварни расширена до 100 м².
Алтайский сыр здесь производят из натурального цельного молока по итальянской технологии. Идея открыть такую сыроварню посетила предпринимателя, когда были введены экономические санкции в отношении ввозимых в Россию зарубежных деликатесов, включая сыры.
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