Интернет-пользователям не понравилась шуточную запись, сделанная британскими сотрудниками McDonald's в Twitter.Об этом пишет РИА "Новости".
Как сообщает издание, на официальной странице сети быстрого питания в Великобритании появилась фотография одного из ресторанов со странной подписью: "Он: встретимся в McDonald's? Парикмахер: ни слова больше, брат".
Him: Meet me at McDonald's?— McDonald's UK (@McDonaldsUK) 22 февраля 2018 г.
Barber: Say no more, fam. pic.twitter.com/Up7lkDqwPq
В интернете сразу же начали высмеивать непонятную запись. Некоторые предположили, что это чисто британский юмор. Однако некоторые жители Великобритании заявили, что сами не поняли смысл рекламы.
Между тем, один из пользователей сделал предположение, что незадолго до этого в британских школах запретили стрижку под названием Meet me at McDonald's ("Встретимся в "Макдоналдсе". — Прим. ред.), посчитав ее "неприемлемой".
Комментарии