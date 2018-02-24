Американские ученые провели исследование и выяснили, что в организме человека существует ген, который усиливает реакцию организма на алкоголь и делает непереносимым похмелье. Об этом сообщает портал 360tv.ru со ссылкой на Nature Ecology&Evolution.
В исследовании приняли участие 2,5 тысячи человек из 20 разных популяций. Ученым удалось выяснить, что мутации в группе генов, которые отвечают за производство фермента алкогольдегидрогеназы, ускоряющего окисление спиртов, приводят к отравлению организма.
Получается, что люди с сильными геномами испытывают непереносимое похмелье после того, как сильно перепьют, что не позволяет им напиваться так, чтобы стать алкоголиком. Ученые уверены, что эта мутация закрепляется в популяции путем естественного отбора.
Любопытно, что у европейцев сейчас как раз идет естественный отбор в этой области. Ранее эти процессы наблюдались у юго-азиатов и народов йоруба и ишан, проживающих в Нигерии.
Комментарии
Есть простой и эффективный способ в выборе зятя.
Невестку так не протестируешь, может по ходу тестирования по другим пунктам завалить
В обоих случаях и обоих сватов для верности!
И главное самому случайно тест не провалить, вдруг методики совпадут