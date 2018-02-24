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Полиция по запаху ацетона задержала барнаульца с марихуаной

, ИА "Амител"
Жильцы дома пожаловались, что из одной квартиры сильно пахнет ацетоном

Фото: pixabay.com

Сотрудники правоохранительных органов задержали 30-летнего жителя Барнаула, которого подозревают в незаконном хранении наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Как уточняют в ведомстве, жильцы многоэтажного дома по улице Власихинская пожаловались, что из одной квартиры сильно пахнет ацетоном. Прибывшие по указанному месту полицейские обнаружили, а затем изъяли неизвестное вещество растительного происхождения.

Позже экспертиза показала, что это марихуана массой 460 грамм. Задержанный рассказал, что собрал коноплю осенью прошлого года около своего дома для собственного потребления.

По данному факту возбуждено уголовное дело. 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

24.02.2018 17:48
iOne

Лучше бы набухался и задавил пару тройку человек. А так срок впаяют

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