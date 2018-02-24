Сотрудники правоохранительных органов задержали 30-летнего жителя Барнаула, которого подозревают в незаконном хранении наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Как уточняют в ведомстве, жильцы многоэтажного дома по улице Власихинская пожаловались, что из одной квартиры сильно пахнет ацетоном. Прибывшие по указанному месту полицейские обнаружили, а затем изъяли неизвестное вещество растительного происхождения.
Позже экспертиза показала, что это марихуана массой 460 грамм. Задержанный рассказал, что собрал коноплю осенью прошлого года около своего дома для собственного потребления.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Комментарии
Лучше бы набухался и задавил пару тройку человек. А так срок впаяют