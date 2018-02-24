Голкипер Василий Кошечкин будет защищать ворота сборной России в матче с Германией на Олимпийских играх Пхёнчхане. Об этом сообщает ТАСС.
"Кошечкин сыграет в финале", — сказал тренер команды команды Харийс Витолиньш.
Напомним, финальный матч пройдет в воскресенье, 25 февраля. В этот же день состоится церемония закрытия Олимпийских игр.
23 февраля российские хоккеисты со счетом 3:0 победили Чехию в полуфинале. Первую шайбу на 28-й минуте забросил Никита Гусев, на 29-й минуте отличился Владислав Гавриков. Третью шайбу на 60-й минуте забросил Илья Ковальчук. Вратарь команды олимпийских атлетов из России Василий Кошечкин провел второй матч в рамках Олимпиады "на ноль", отразив 31 бросок.
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