Мэрия Новосибирска окажет помощь семье, которая пострадала в результате аварии вечером 23 февраля во время праздничного салюта. Об этом пишет ТАСС.
Как ранее сообщало ИА "Амител" , вечером в праздничный день автомобиль Honda CRV влетел в толпу прохожих на въезде на Октябрьский мост через Обь. В результате происшествия, погибли трехлетний ребенок и его мать. Еще два человека получили травмы. Все они члены одной семьи.
Издание уточняет, что в настоящее время с семьей работают психологи. По факту аварии возбуждено уголовное делою
Сообщается, что водитель военнослужащий. Он не справился с управлением автомобиля.
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