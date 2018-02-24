Российские лыжники Александр Большунов и Андрей Ларьков завоевали серебряную и бронзовую медали в лыжном марафоне классическим стилем на Олимпиаде-2018. Об этом сообщает "Газета.ру".
Золото в этом марафоне завоевал финский спортсмен Йиво Нисканен.
Мужчины, 50 км. Классический стиль:
1. Йиво Нисканен (Финляндия) — 2:08.22,1.
2. Александр Большунов (Россия) — +18,7.
3. Андрей Ларьков (Россия) — +2.37,5.
Ранее российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева завоевали золотую и серебряную медали.
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Ну, что б пробы не показали!..