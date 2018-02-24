Морозную погоду с гололедицей и утренними туманами прогнозируют в Алтайском крае на воскресенье, 25 февраля. Согласно прогнозу ЦГМС по региону, ночью столбики термометров опустятся до -22...-27 градусов, в южных районах до -13...-18 градусов.
Днем температура воздуха составит -11...-16 градусов, в южных районах -4...-9 градусов. Ветер северо-западный 1-6 метров в секунду с усилением до 7-12.
В Барнауле ночные температуры составят -22...-24 градусов. Днем воздух потеплеет до -11...-13 градусов. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду.
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