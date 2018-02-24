Президент США Дональд Трамп рассказал журналистам, что всякий раз изо всех сил пытается скрывать свою лысину. Об этом сообщает сайт газеты "Комсомольская правда".
Как сообщает издание, глава американского государства прокомментировал свою прическу на конференции консерваторов Conservative Political Action Conference в Вашингтоне.
"Я старался изо всех сил, чтобы скрыть эту залысину, ребята. Я правда старался, и этот парень выглядит не так уж плохо", — сказал президент США.
Отметим, что прическа Дональда Трампа много раз была объектом насмешек. В 2012 году певица Шер заявила, что вряд ли волосы Трампа натуральные. На что тогда еще будущий глава государства ответил, что у него, в отличие от Шер, все натуральное.
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